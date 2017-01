Dix débuts tonitruants en F1

Sur le podium dès leur premier Grand Prix, voire en pole position ? Ils ne sont pas nombreux à s'être distingué de la sorte : voilà qui mérite un coup d'œil dans le rétro...

Dix pilotes qui ont fini premier ou second à l'occasion du premier Grand Prix lors duquel ils furent inscrits,– ce qui exclut Mike Parkes, non qualifié avec la Fry en 1959 avant de terminer deuxième à Reims, sept ans plus tard, pour Ferrari –, ou ont réalisé la pole et/ou le meilleur tour en course. Nous n'avons évidemment pas tenu compte du trio Parsons-Rose-Holland, sur le podium 1950 aux 500 Miles d'Indianapolis, alors intégré au championnat du monde.