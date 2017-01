Course de leur vie # 76 : Patrick Tambay, Allemagne 1982

8 août 1982, Hockenheim. Tambay est l'unique pilote Ferrari au départ suite à l'effroyable accident de Didier Pironi, leader du championnat, la veille aux essais. Accident qui met un terme à sa carrière. Patrick lui-même a été appelé par la Scuderia après le décès de Gilles Villeneuve à Zolder. Quatrième de grille en l'absence de Didier, Patrick va déborder tour à tour les Renault de Prost et Arnoux. Mais la Brabham-BMW de Piquet est hors d'atteinte... jusqu'au 19e tour et l'accrochage entre Nelson et l'ATS de Salazar - à qui il prenait un tour - à la chicane, qui se solde par un double abandon et un début de pugilat. La voie est libre pour Tambay qui, à 33 ans, remporte enfin son premier Grand Prix, et met un peu de baume au cœur des tifosi.