F1i comme improbable : les oubliés de l'histoire

La Formule 1 n'est pas faite que de champions. Elle compte aussi un grand nombre de concurrents pour la plupart tombés dans l'oubli, vu leurs maigres résultats, le peu de Grands Prix disputés voire... pas du tout. Rendons-leur hommage en ce jour de Noël : parmi ces anonymes, nous en avons sélectionné quelques-uns qui, pour diverses raisons, méritent une place à part, pas forcément enviable...

Fils du regretté Manfred (47 GP), neveu de Joachim (7 non pré-qualifications), Markus Winkelhock n'a pris qu'un départ, en 2007 au Nürburgring avec Spyker. Dernier des qualifs à près d'une seconde et demie de son équipier Sutil, il est le seul à s'élancer en pneus pluie.

Suite à une averse dès le premier tour et au passage de tous ses petits camarades par la pitlane, l'Allemand se retrouve ainsi leader à domicile... La safety-car, interrompue par un drapeau rouge, lui permettra de demeurer six boucles en tête avant d'être avalé par la meute. On ne le reverra plus jamais en F1, mais il a été leader de son seul Grand Prix !