Les dix meilleurs pilotes de F1 britanniques

F1i vous propose un nouveau Top 10, celui des meilleurs pilotes britanniques ayant brillé en Formule 1. Une sélection subjective, sans doute, mais plutôt équilibrée...

Avec dix Champions du monde et l'incontesté champion sans couronne, le Royaume Uni possède une richesse incomparable. Au point qu'il a fallu sacrifier Mike Hawthorn sur l'autel de la diversité, et ne même pas tenir compte des Coulthard, Watson, Irvine, Collins, Brooks, Herbert et autre Lewis-Evans. Le berceau des sports moteurs compte 169 pilotes pour 258 victoires et 16 titres mondiaux. Avec l'Ecosse en tête de gondole.