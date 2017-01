James Key, la relève

James Key a été le directeur technique de l’écurie Force India, avant d’occuper le même poste clé chez Sauber et aujourd’hui Toro Rosso. À 45 ans, l’ingénieur britannique a déjà un long parcours derrière lui au sein d’écuries aux moyens modestes, qu’il a chaque fois fait progresser dans la hiérarchie. F1i a l’a rencontré pour tenter de savoir quelle était la clé de son succès.

2017, UNE OCCASION À SAISIR

Si l’on en croit l’histoire des Grands Prix, les fins de règne reposent presque toujours sur un bouleversement des règles techniques. En 2005, l’interdiction des changements de pneus en course avait consacré l’avènement de Renault et Michelin au détriment de Ferrari et Bridgestone. De la même façon, la révision des canons aérodynamiques de 2009 avait instauré la domination de Red Bull, qui a perdu sa suprématie il y a trois ans au profit de Mercedes à l’occasion du passage aux moteurs hybrides. Et 2017 ? Le nouveau règlement technique, qui redimensionne pneus et carrosserie, redistribuera-t-il les cartes lui aussi ? Selon James Key, le directeur technique de Toro Rosso depuis septembre 2012, il s’agit d’une occasion à saisir :

“Chacun a son avis sur la question, mais je pense qu’un nouveau règlement constitue toujours une bonne occasion de bouleverser la hiérarchie, confie l’ingénieur britannique à F1i. Certains prétendent que des règles stables finissent par resserrer les performances, mais ce n’est pas le cas. Au contraire : le statu quo rend la progression plus coûteuse, plus compliquée. En 2008, souvenez-vous, les règles étaient en place depuis longtemps, les écarts étaient énormes, et il était difficile de trouver de nouvelles pistes [pour rattraper son retard]. Quand le règlement a été réécrit en 2009, des idées inédites ont fleuri : le double diffuseur, le F-duct, le diffuseur soufflé, etc. De nouvelles règles, qu’elles soient peu ou prou restrictives, stimulent toujours l’innovation. D’un point de vue personnel, un tantinet égoïste, j’apprécie le défi que constitue un nouveau cadre réglementaire parce qu’il ouvre la liberté de faire un tas de choses. Certes, tout changer coûte cher à une équipe comme la nôtre, mais beaucoup moins que de tenter d’extirper les derniers centièmes d’un règlement stable.”

“Vous savez, les ingénieurs ont l’esprit de compétition chevillé au corps. C’est pour cela qu’ils travaillent en F1. Relever un nouveau défi, avec une foule d’inconnues, en sachant que vous allez être confrontés à vos pairs : voilà ce que nous aimons. Pour être honnête, en ce qui concerne le châssis, il s’agit du plus grand changement que j’aie vécu en presque dix-neuf ans de F1.”

DIRECTEUR TECHNIQUE À 33 ANS

Malgré ses 45 printemps, Key possède déjà une longue expérience en Grand Prix, lui qui est l’un des rares directeurs techniques à avoir travaillé sur chacun des trois pôles de la F1 contemporaine (Angleterre, Suisse et aujourd’hui Italie). Son parcours débute dans la banlieue de Londres, dans le sillage d’un père mordu de mécanique :

“J’aime les voitures depuis que j’ai deux ans. Mon père, un passionné, m’emmenait voir des rallyes quand j’étais tout petit. Je m’en souviens encore aujourd’hui, comme si cela avait toujours fait partie de moi. À douze ans [en 1984], j’ai vu mon premier Grand Prix à la télévision et je suis devenu tout de suite accroc, même si cela a pris un certain temps pour que je fasse mon trou ! L’envie de travailler en F1 tient aussi au fait que c’était alors l’âge d’or des Grands Prix, l’époque où Ayrton Senna et d’autres étaient en train d’émerger.”

Rétrospectivement trop lente à son goût, l’ascension de Key vers la F1 s’est pourtant faite au pas de course. En 1996, il obtient à l’université de Nottingham un diplôme en ingénierie mécanique, financé par une bourse de Lotus. Après deux années passées à Hethel comme designer sur le programme GT, il débute en Grand Prix chez Jordan, à 24 ans, au poste d’ingénieur de données (notamment pour Heinz-Harald Frentzen), fort de son travail de fin d’études sur l’acquisition de données. En 2000, il incorpore l’équipe d’essais et devient deux ans plus tard l’ingénieur de piste de Takuma Sato. Après une saison passée à l’usine au sein du département aérodynamique, il prend en charge la dynamique du véhicule. En 2005, alors que le team est racheté par un milliardaire russe et prend le nom de Midland, il est nommé directeur technique – à 33 ans à peine. Trop tôt ?