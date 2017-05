À Monaco, l’écurie Sauber a introduit la substantielle mise à jour qu’elle n’avait pu apporter à Barcelone. Mais la plupart des autres écuries – Ferrari, Red Bull, Force India, Renault, Haas, Williams et McLaren – ont également apporté des modifications à leur monoplace. Sans oublier, pour certaines, l’obligation de redessiner le point d’appui du cric arrière, à la demande de la FIA.

PROLIFÉRATION

À Monaco, Renault, Red Bull et Force India ont été les dernières écuries à ajouter un “T-wing” à leur monoplace 2017. Mercedes, Ferrari, Williams et Haas utilisent cet appendice aérodynamique depuis l’ouverture du championnat en mars dernier, à Melbourne, alors que McLaren, Toro Rosso et Sauber les avaient imitées les courses suivantes.

Il n’est pas surprenant que le “T-wing”, qui sera interdit l’an prochain, se généralise en Principauté, car cet appendice crée un surcroît de charge aérodynamique (sans générer trop de traînée) indispensable pour bien figurer dans les rues monégasques.

Renault et Force India ont installé un “T-wing” triplan, qui accroît l’appui tout en rigidifiant la dérive centrale sur le capot arrière grâce à ses trois points d’attache. Red Bull, pour sa part, a retenu un dessin plus proche de celui que l’on trouve sur la Mercedes W08.

Haas, enfin, a remplacé son plan simple par une configuration biplan (faisant de la Toro Rosso la seule voiture à utiliser un “T-wing” à plan unique).