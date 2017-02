Esteban Ocon : "Prêt à saisir ma chance"

La France pourra compter sur deux représentants en F1 dès le début de cette saison 2017 grâce à la promotion d'Esteban Ocon en tant que titulaire chez Force India. Après des débuts prometteurs dans la seconde moitié de l'année écoulée, l'espoir tricolore de 20 ans à peine veut prendre de l'expérience et s'installer parmi les pilotes en vue des Grands Prix dans les années à venir. Il s'est longuement confié à F1i lors de la présentation de la VJM10 à Silverstone.

Aux côtés de Sergio Pérez, Esteban Ocon aura l'opportunité de démontrer ses immenses qualités.

Bonjour Esteban, tu entames ta première saison complète en F1 : avec quelles émotions ?

Je suis impatient avant d'aborder cette nouvelle ère de la Formule 1. L'hiver est passé très rapidement et toute l'équipe a travaillé dur pour m'aider à préparer ce nouveau chapitre de ma carrière. Il y a tant à apprendre, tant de nouvelles têtes à rencontrer, tant de choses à assimiler... Mais je me sens déjà un peu chez moi. La principale émotion est simplement de l'excitation à l'idée de commencer le championnat.

Peux-tu nous expliquer ce qui rend l'écurie Force India tellement spéciale, vue de l'intérieur ?

En deux mots : atmosphère et motivation, c'est ce qui caractérise cette équipe. On se sent vraiment en famille et tout le monde est motivé pour concevoir la meilleure voiture possible. Il règne ici un esprit d'opération commando et nous sommes bien décidés à décrocher de bons résultats. Je suis très impressionné par l'ambiance à l'usine, c'est électrique !

J'ai appris où concentrer mon attention et mon énergie. Je n'ai plus le sentiment d'être un débutant et cette équipe a besoin de moi pour obtenir d'emblée des résultats solides.

Comment vois-tu ta courbe de progression en 2017 ?

On peut toujours apprendre davantage. Même après 100 courses, on peut encore s'améliorer. Je pense que les neuf Grands Prix auxquels j'ai participé l'an passé m'ont aidé à découvrir l'environnement de la F1 et les principaux challenges qui se présentent pour un pilote. J'ai appris où concentrer mon attention et mon énergie. Je n'ai plus le sentiment d'être un débutant et cette équipe a besoin de moi pour obtenir d'emblée des résultats solides. Je me sens prêt à saisir ma chance.

Vijay Mallya entouré des pilotes avec le directeur technique Andrew Green et le COO Otmar Szafnauer.