Carnet de voyage : F1i au pays de la course

Pour ne rien vous cacher, je suis "mordu" de voitures. Et pour tout "mordu" qui se respecte, l’Autosport International est le genre d’événement qui mérite d’être vu et vécu au moins une fois. Profitant du calme – relatif – de l’intersaison, votre serviteur a franchi la Manche pour fouler les immenses travées du NEC (National Exhibition Centre) de Birmingham, transformé le temps d’un week-end en lieu de culte pour des milliers de pèlerins transportés par la même passion dévorante. Morceaux choisis d’un double-relais mené tambour battant.

Welcome to the show!

Stairway to Heaven

Il est environ 10 heures quand le train en provenance de Birmingham s’arrête, dans un crissement de roues, à hauteur de l’International Station, non loin de l’aéroport local. Une fois sur le quai, je scrute le ciel un instant. Rien à signaler : il fait gris, froid et pluvieux. Une météo très british, voire même teintée d’un zeste d’accent belge. Pas de quoi donc se sentir dépaysé au pays de sa Majesté. En face de la gare, des hangars, énormes, forment le fameux NEC (pour National Exhibition Centre), le plus grand complexe de Grande-Bretagne avec ses vingt halls et ses 2,5 km2 de surface d’exposition.

C’est là, au cœur de ce mastodonte fait de briques et d‘acier que l’Autosport International Show a posé ses valises pour quatre jours à la mi-janvier, suivant là une tradition vieille de 27 ans. Réparti sur neuf halls où s’entassent des centaines d’exposants, revendeurs et passionnés venus de toute l’Angleterre et d’ailleurs, l’AIS est l’un des salons automobiles les plus courus d’Europe, sa fréquentation ayant avoisiné les 90.000 visiteurs sur quatre jours en 2016.