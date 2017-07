A défaut d'être le plus passionnant de l'année, ce Grand Prix nous aura tenus en haleine par cette double question : Vettel allait-il tenir devant et Hamilton parviendrait-il à bousculer la Scuderia ? Finalement, Ferrari signe un doublé amplement mérité et Lewis s'en est privé en rendant sa position à Bottas, ce qui lui fait perdre trois points de plus au championnat.