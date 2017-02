Bob Bell : "Le concept aérodynamique, un changement majeur"

Bob Bell rejoint Renault Sport Racing en 2016 en qualité de Directeur de la Technologie F1 et supervise le rendement des sites de Viry et d’Enstone afin d’offrir une approche stratégique à leurs efforts.

Quelles sont vos perspectives pour la R.S.17 ?

Je suis très confiant. Nos indicateurs montrent des gains solides et réguliers tout au long du développement. Si vous regardez la monoplace en elle-même, vous constaterez une attention énorme portée aux détails et à la sophistication, témoignant de sa conception par une équipe talentueuse et éclairée. Cette F1 est une véritable Renault et ce que nous savons à son sujet m’offre beaucoup d'optimisme à ce jour.

Quelle a été l'approche du développement de la R.S.17 ?

Ce n'est un secret pour personne, notre voiture en 2016 n'était pas issue d'un processus de développement long et uniforme. La R.S.17 est ainsi la première vraie F1 de Renault de l'ère contemporaine. Il s'agit d'un aspect fondamental, car nous en avions le temps et les ressources, sans oublier que le nouveau règlement l'exigeait. Il n'y a aucun transfert de composants entre 2016 et 2017. Nous sommes partis d’une feuille blanche.

Quels détails pouvez-vous nous donner à propos de la R.S.17 ?

Le changement de règlement est tel que tout est nouveau. Nous avons abordé son dessin comme un concept totalement inédit, ce qui a rendu l’exercice très intéressant. Elle s’élargit de 200 mm, les appuis augmentent énormément, tout comme les possibilités de développements sur la carrosserie avec de nouveaux éléments avec lesquels jouer. Suspension, carrosserie, composants internes, ... Absolument tout est nouveau. Même la monocoque est différente et c'est essentiellement dû au travail accompli avec Viry sur l’intégration du groupe propulseur. Nous avons ainsi pu proposer un packaging efficace autour du groupe propulseur et des systèmes de refroidissement. Nous estimons avoir trouvé une solution intéressante.

Quelle est l’importance du règlement 2017 et quelles opportunités offre-t-il ?

C'est un grand changement, et à bien des égards une révolution. C’est l’équivalent châssis de l’introduction des nouveaux groupes propulseurs en 2014, tout en étant beaucoup plus profond que la dernière modification portant sur les châssis en 2009. Cela a été motivé par la volonté de rendre les voitures beaucoup plus rapides et de les doter d’une apparence plus moderne sans compromettre la sécurité.

Une aéro très soignée promet-elle des performances spectaculaires ?