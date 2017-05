Barcelone : les notes F1i des pilotes

Les deux leaders du championnat nous ont offert un beau duel, allant presque jusqu'au contact, point d'orgue d'un Grand Prix d'Espagne loin du soporifique habituel (hors 2016 !). Hamilton a émergé pour s'assurer un 55e succès, mais Vettel conserve pour six points la tête du championnat. Bottas a joué de malchance après avoir été à l'origine de l'élimination de Räikkönen et Verstappen. Superbe résultat - un de plus - pour Force India, Hulk et les Toro Rosso ont assuré, exploits d'Alonso samedi et de Wehrlein dimanche. Grosjean sauve un point alors que le métier rentre à la dure pour les rookies.

Max Verstappen (AB) : NC

L'an passé en Catalogne, Maxou avait profité de l'accrochage initial entre les Mercedes pour signer sa première victoire en F1. Cette fois, c'est lui qui en a été victime. Rien à faire pour éviter Räikkönen en perdition, suspension cassée, godverdome ! En qualif où il avait donné une fessée à Ricciardo, le Hollandais avait eu le temps de montrer que la version B de la RB13 avait un peu réduit l'écart sur Mercedes et Ferrari.