Wurz : "La sécurité n'a jamais fait de tort au sport"

Dans le débat actuel sur l'introduction du Halo la saison prochaine, et son impact sur l'authenticité de la F1, Alexander Wurz a quelque peu élevé la voix. Le président du GPDA (Grand Prix Drivers Association), très impliqué auprès de la FIA dans le domaine de la sécurité, émet en effet un avis tranché sur la question.

"La sécurité fait partie de l'attraction de la F1, observe-t-il. La fascination des gens pour les accidents est toujours bien réelle, mais ce qui impressionne les gens désormais c'est que les pilotes sortent indemnes de sortie de piste parfois à plus de 300 km/h. La sécurité n'a jamais causé de tort à la popularité du sport automobile, au contraire."

"Une sécurité moindre constituerait un risque de disparition des disciplines que nous aimons, poursuit celui qui a fait carrière en F1 et en WEC. Des accidents mortels ou des pilotes gravement blessés, ce n'est plus acceptable dans la société actuelle et la course pourrait être interdite purement et simplement, comme ce fut le cas en Suisse après la tragédie des 24 Heures du Mans en 1955."

"La Fédération internationale, ou son équivalent de l'époque (l'Association des Automobile Clubs Reconnus, ndlr), a été créée au début du XXième siècle pour prendre en compte la sécurité des spectateurs et des acteurs après un nombre effrayant de tués dans la course Paris-Madrid qui fut d'ailleurs interrompue à Bordeaux en 1903, rappelle le grand Alex. L'introduction du Halo, comme d'autres éléments de sécurité auparavant, n'est jamais qu'une étape supplémentaire dans les progrès accomplis depuis plus de 100 ans."

