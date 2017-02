Wurz : "Le GPDA, un acteur influent pour la F1"

Alex Wurz, l'actuel président du GPDA (pour Grand Prix Drivers's Association), a tenu à rappeler le rôle important que tient l'association dans le microcosme de la F1 moderne.

Le syndicat des pilotes, fondé en 1961, s'est donné depuis lors comme mission de défendre les intérêts des acteurs face aux instances du sport. Longtemps présidé par Michael Schumacher (1994-2005) , le GPDA a vu ensuite passer plusieurs présidents avant que Wurz n'entre en fonction à partir de 2014.

"Depuis de nombreuses années, le GPDA n'a fait que renforcer son statut d'acteur influent auprès de la FIA dans le but d'améliorer la sécurité en F1", explique l'Autrichien dans une interview accordée à Motor Sport Magazine.

"Il est primordial pour l'avenir et la crédibilité du sport de rendre les voitures toujours plus sûres sans affaiblir le niveau global de performance", poursuit-il.

"Cela signifie continuer à se produire dans des endroits comme Monaco. Une manière de montrer au monde qu'il est toujours possible de concilier course à haute vitesse et mesures de sécurité exemplaires."

De l'avis de l'ex-pilote (passé par Benetton, McLaren et Williams), le GPDA tire une grande partie de son mérite de l'énorme travail qu'il abat dans l'ombre.

"Beaucoup de gens n'imaginent pas l'influence que nous avons, explique Wurz. Notre organisation fonctionne de manière très saine et la FIA a tenu a souligner le dialogue existant entre les pilotes, les instances et les actionnaires."

"Mon souhait est que ce dialogue se poursuive à l'avenir, dans l'intérêt de tous y compris des fans. En tant que pilotes, nous ne faisons pas de politique mais voulons le meilleur pour la F1, point à la ligne", conclut-il.

