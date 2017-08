Wolff : "Surpris par le rythme des Ferrari"

Ce 50ème Grand Prix de Belgique a donné lieu à une nouvelle explication musclée entre Mercedes et Ferrari dont les SF-70H sont apparues très rapides sur le tracé de Spa-Francorchamps, à la grande surprise de Toto Wolff.

De l'avis du président exécutif de l'écurie de Brackley, la compétitivité affichée ce week-end par les monoplaces rouges, sur l'une des pistes les plus rapides de la saison, est un signal fort envoyé aux Flèches d'argent dans l'optique de la suite du championnat.

"Le rythme des Ferrari a été surprenant aujourd'hui, admet l'Autrichien. Ils ont beaucoup bossé et il semble que leurs dernières évolutions fonctionnent plutôt bien."

"Ce genre de circuit ne devrait pas leur convenir mais, comme à Silverstone, ils ont été bien plus proches qu'attendu, poursuit-il. Cela va nous obliger à poursuivre le développement et continuer à apporter autant d'évolutions que possible sur la voiture d'ici la fin de saison."

Prochaine étape du duel pour le titre ; Monza, théâtre du Grand Prix d'Italie, un terrain où la puissance-moteur jouera à nouveau un rôle prépondérant sur ce qui sera la piste la plus rapide de l'année.

