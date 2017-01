Wolff révèle sa plus grande fierté personnelle

Le patron de la compétition de Mercedes, Toto Wolff, révèle que sa plus grande fierté à titre personnel a été de remporter le Grand Prix d’Autriche en 2014 avec son équipe.

Wolff, d’origine autrichienne, a débuté sa carrière en sport auto comme pilote de course, et c’est sur le circuit de Spielberg, aujourd’hui appelé Red Bull Ring, qu’il avait entamé sa formation de pilote.

"Ma fierté principale est d’avoir gagné la course en Autriche en 2014", déclare-t-il dans les pages du Figaro.

"En 1990, j’ai commencé une école de pilotage dans mon pays. J’ai vécu dans une petite chambre sur le circuit de Spielberg et mon travail consistait alors à organiser cette école. A cette époque, je pensais vraiment être en mesure de mener une carrière de pilote, mais cela ne s’est pas fait par manque de talent et de ressources."

"Et de revenir 25 ans plus tard en représentant une telle marque [Mercedes], de gagner la course en faisant le doublé sur ce circuit, de faire trois et quatre avec Williams où j’étais encore actionnaire avec un pilote – Valtteri Bottas – que je soutenais depuis longtemps, c’est certainement le moment dont je suis le plus fier."

"Une fierté totalement personnelle car il y a eu des résultats plus importants pour l’équipe que celui-ci. Mais pour moi, ce succès en Autriche en 2014 était au-delà de mes rêves les plus fous."

