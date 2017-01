Wolff révèle le pilote qui l’a le plus fait rêver

Le patron de la compétition de Mercedes, Toto Wolff, révèle qu’Ayrton Senna est le pilote qui l’a le plus fait rêver quand il était plus jeune.

"Je ne vais pas être très original mais je dirais Ayrton Senna en raison de son immense talent, de son amour du sport et de son incroyable capacité de concentration", explique l’Autrichien, qui est lui-même un ancien pilote de course, au Figaro.

"Ayrton était dévoué corps et âme à la science du pilotage. Il a inspiré tellement de jeunes pilotes…"

Wolff ajoute que Sebastian Vettel était pour lui le troisième meilleur pilote du plateau l’an dernier, après Lewis Hamilton et Nico Rosberg, avant que l’Allemand ne se mette à insulter le directeur de course durant le Grand Prix du Mexique.

"Alors, au hasard, je dirais déjà Lewis Hamilton et Nico Rosberg (sourire), répond-il quand on lui demande son top 3 des pilotes de la saison 2016. Et en troisième position, je mettrais… Avant le Grand Prix du Mexique, je pense que j'aurais dit Sebastian Vettel mais après cette course, je pencherais davantage pour Daniel Ricciardo."

"Je fais ce choix en raison d'un package talent de pilote-personnalité. Je ne vais pas dire que l'attitude de Vettel m'a déçu car il n'est pas chez Mercedes et que ce n'est donc pas mon problème..."

