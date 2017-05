Wolff : "Nous avons fait des mauvais choix"

Après quatre éditions couronnées de succès, Mercedes n'a pas été en mesure de contester la victoire à Ferrari au terme du Grand Prix de Monaco.

Troisième sur la grille, Valtteri Bottas a subi la loi de Daniel Ricciardo et manque de peu le podium en quatrième position. Moins heureux, Lewis Hamilton s'est contenté de la septième place finale après s'être élancé de la septième ligne et connu une course perturbée par le trafic.

"Notre voiture n’était pas assez rapide ce week-end, tout simplement", a déclaré Toto Wolff, le patron de Mercedes AMG.

"Nous avons fait le mauvais choix jeudi après-midi et nous n’avons jamais pu récupérer ce temps perdu, déplore-t-il. Nos pneus ne fonctionnaient pas dans la fenêtre optimale contrairement à ceux de la concurrence. Monaco avait déjà été compliqué l’année passée mais Lewis l'avait emporté. C'est décevant", conclut le manager autrichien.

Au classement général, Lewis Hamilton concède désormais 25 points à Sebastian Vettel, Valtteri Bottas conservant la troisième place provisoire devant la seconde Ferrari de Kimi Raïkkönen.

La prochaine étape du championnat du monde 2017 se tiendra du 9 au 11 juin sur les rives du fleuve Saint-Laurent de Montréal, théâtre du Grand Prix du Canada.

