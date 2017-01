Wolff : "Ne pas faire n’importe quoi pour la F1"

Toto Wolff estime que la Formule 1 ne peut pas se permettre d’imposer aveuglément une nouvelle mesure pour un quelconque règlement.

Les propos de l’Autrichien font suite à la prise de pouvoir de Liberty Media, avec comme figure de proue un trio composé de Chase Carey, Ross Brawn et Sean Bratches.

Le directeur de l’équipe Mercedes est cependant conscient que la F1 ne pourra jamais satisfaire tout un chacun.

"Nous devons admettre que la Formule 1 est un sport qui requiert un certain bagage technique, a confié Wolff. Il y aura toujours des personnes pour l’adorer et d’autres pour la détester. Une chose est certaine : il ne faut pas que les décisions prises pour la discipline se résument à des expérimentations. Pas question de faire n’importe quoi avec les fans qui nous sont fidèles."

"Nous ne devons pas mettre en place des règles et des règlements qui n’ont pas été évalués proprement, précise-t-il. Il faudrait utiliser les données récoltées avec une approche scientifique, voir ce qui fonctionne dans les autres sports et dans d’autres types de divertissement, et ensuite mélanger cela avec les formidables forces et atouts de la F1."

