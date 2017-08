Wolff : "Mercedes ne changera pas d'approche"

Toto Wolff, le président exécutif de Mercedes AMG, ne compte pas remettre en cause sa philosophie et celle de l’écurie de Brackley de traiter leurs deux pilotes sur un pied d'égalité malgré les enjeux.

Lors du dernier Grand Prix de Hongrie, les champions du monde en avaient surpris plus d'un en choisissant de privilégier Valtteri Bottas pour la troisième place au détriment d'Hamilton bien que ce dernier soit mieux placé dans la course au titre.

Réalisant qu'il ne pourrait pas attaquer les Ferrari à la régulière, le Britannique avait sportivement rendu la position à son équipier non sans perdre au passage trois précieuses unités face à Vettel et Ferrari.

Bien que conscient de l’enjeu, Wolff estime que l’écurie a pris une décision en accord avec sa philosophie de respecter chacun de leurs pilotes et qu'une situation comme vécue à Budapest peut en appeler d’autres à l'avenir.

"Je le referais sans hésiter", a déclaré le manager autrichien à la Gazzetta dello Sport.

"Une parole est une parole et je suis du genre à tenir les miennes, poursuit-il. Hamilton voulait mettre la pression sur les Ferrari et passer devant. Vu que ça ne marchait pas, il a volontairement ralenti pour se remettre derrière Bottas."

"Ce qui est fait est fait et on ne peut pas revenir en arrière, ajoute-t-il. Le danger, bien sûr, est que ces trois points jouent contre nous en fin de saison. Si c’est le cas, on pourra alors se mordre les doigts d’avoir choisi cette voie-là. Mais cela ne veut pas dire que l'on changera notre approche d'ici la fin de saison", conclut-il.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.