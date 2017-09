Wolff mécontent du service de Météo France à Monza

Toto Wolff a exprimé son mécontentement quant à la qualité du service météo de la Formule 1 après le récent Grand Prix d’Italie.

Le responsable de la compétition de Mercedes critique le manque de précision dans les prévisions annoncées par Météo France, qui a été préféré à la société Ubimet cette saison.

"Vendredi, il était supposé pleuvoir toute la journée. Nous avons finalement eu un grand soleil à la place toute la journée", explique Wolff à la chaîne allemande Sky.

"Et samedi, il devait faire sec. Pourtant, il a plu toute la journée ! Les informations qui nous ont été données à Monza par le service météo de la Formule 1 n’étaient pas très fiables, et ce n’est pas acceptable."

Cela n’a toutefois pas empêché Mercedes de dominer la course dimanche. Lewis Hamilton s’était imposé avec plus de trente secondes d’avance sur son rival dans la course au titre, Sebastian Vettel.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.