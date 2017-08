Wolff et Lauda pas (encore) d'accord...

Alors que la bataille pour le championnat du monde va battre son plein dans les prochaines semaines, avec huit Grands Prix en moins de trois mois, les forces en présence se préparent en mettant toutes leurs chances de leur côté. A cet égard, la politique de l'équipe Mercedes AMG F1 de laisser les deux pilotes libres de jouer leur carte personnelle pourrait avoir vécu.

"On ne peut battre un adversaire aussi coriace que Ferrari que si nous mettons toutes nos forces dans la balance, admet Toto Wolff, le patron des Flèches d'argent. Nous aimerions nous laisser le plus d'options possibles le plus longtemps possible, donc à ce stade nous décidons course par course. Ferrari a le luxe d'avoir un pilote clairement devant l'autre, ce qui n'est pas encore notre cas. Voyons après Monza."

Les 3 points concédés par Lewis Hamilton à Valtteri Bottas en Hongrie doivent résonner dans la briefing room de Mercedes et, après la performance du pilote britannique en Belgique, l'éminence grise du team Niki Lauda pense qu'il faut maintenant lui accorder la priorité.

"Donner des points ou rendre une position n'a plus vraiment de sens maintenant, affirme le triple Champion du monde autrichien. J'ai été titré pour un demi-point en 1984, donc je connais exactement la valeur du moindre point. Si Lewis n'avait pas joué le jeu à Budapest, il ne serait qu'à 4 points de Vettel. Bottas n'a pas connu un bon week-end à Spa et il doit dorénavant reconnaître qu'il faut privilégier Lewis dans l'optique du championnat."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.