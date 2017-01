Wolff : "J'ai refusé un volant en F1 en 1994, et voici pourquoi..."

Vous ne le savez peut-être pas, mais Toto Wolff était tout d’abord un pilote automobile avant de se reconvertir comme homme d’affaires et de devenir ensuite en janvier 2013 le responsable de la compétition de Mercedes-Benz.

Celui qui est aujourd’hui à la tête de l’écurie qui est invaincue en F1 depuis maintenant trois ans s’était même vu offrir l’opportunité de courir en catégorie reine du sport automobile quand il était pilote.

"J’ai reçu une proposition pour courir en F1 après ma victoire dans ma catégorie aux 24 Heures du Nürburgring en 1994", raconte Wolff dans une interview accordée à F1i.

"Mon sponsor de l’époque soutenait également la carrière de Karl Wendlinger en Formule 1, et lorsqu’il s’est blessé à Monaco, ils se sont tournés vers moi pour me proposer son volant."

"Mais j’avais déjà réalisé que si j’allais en F1, je n’évoluerais jamais à un haut niveau, reconnaît-il humblement. Il me manquait toutes les bases du pilotage que vous apprenez en passant par le karting. En plus, j’étais un peu trop grand et un peu trop lourd aussi !"

"Les chances étaient donc contre moi pour que je réalise une bonne carrière en F1, et même en sport automobile d’ailleurs. Je leur ai donc dit de ne pas dépenser inutilement cet argent, et c’est à ce moment-là que j’ai décidé de renoncer à mon rêve de pilote professionnel. C’était en mai 1994."

Au vu de ce que lui a réservé l’avenir, Wolff, dont la fortune personnelle dépasse aujourd’hui les 100 millions d’euros, ne doit pas trop regretter son choix.

