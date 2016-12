Wolff explique comment Rosberg lui a annoncé sa retraite

Le responsable de la compétition de Mercedes, Toto Wolff, a expliqué à la chaîne Channel 4 comment Nico Rosberg lui avait fait part de sa décision de quitter la Formule 1.

Wolff précise que Rosberg a été incapable de lui dire en personne qu’il ne souhaitait plus continuer sa carrière en F1.

"Nous avions passé les dernières 24 heures ensemble à Kuala Lumpur pour un événement pour Petronas et nous avions pris le même avion de retour", confie l’Autrichien.

"Nous n’avons pas beaucoup dormi durant le vol, nous avons discuté tout au long de la nuit. Nous avons dû atterrir à Francfort aux alentours de 6 heures du matin. Il était très tôt. Je suis ensuite parti pour Stuttgart et Nico est allé ailleurs."

"Trois minutes après que nous nous sommes quittés, et je vous assure que c’est vrai, Nico m’a appelé. C’était très émouvant. Il m’a dit qu’il avait essayé de me le dire dans l’avion, puis au petit-déjeuner mais qu’il n’avait pas réussi à le faire. Il m’a dit qu’il n’avait pas trouvé la force de me le dire en personne. Cela s’entendait au ton de sa voix qu’il était très ému."

"Je lui ai dit de ne pas bouger, que je revenais, car j’étais inquiet, mais il m’a répondu de ne pas revenir. ‘Il faut que je te le dise au téléphone’ m’a-t-il dit. C’était un moment difficile. Je n’en revenais pas."

Rosberg devrait être remplacé par Valtteri Bottas aux côtés de Lewis Hamilton en 2017 chez Mercedes.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.