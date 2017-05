Wolff engagé à l’édition 2017 des Mille Miglia

Le responsable de la compétition de Mercedes, Toto Wolff, participe depuis aujourd’hui à la 35ème édition des Mille Miglia historiques au volant d’une Mercedes 300 SL de 1955 (voir la photo ci-contre).

L’Autrichien a pris le départ ce jeudi à Brescia, dans le nord de l’Italie, pour la première des quatre étapes de cette course mythique, longue de 1.600 kilomètres, avec Aldo Costa, le directeur de l'ingénierie de l'équipe Mercedes de Formule 1, comme copilote.

Wolff n’est pas le seul représentant de la marque à l’étoile à participer à cette épreuve puisque Mercedes-Benz Classic a engagé dix voitures de différentes époques pour l’édition 2017. Thomas Weber, qui a été le responsable de la recherche et du développement du groupe Daimler (Mercedes-Benz et Smart) pendant plus de dix ans, ainsi que Bernd Mayländer, qui pilote la voiture de sécurité sur les Grands Prix, participent également à cette course historique.

Mercedes a remporté la Mille Miglia en 1931 et 1955. La course a été définitivement arrêtée en 1957 à la suite de l’accident mortel d’Alfonso de Portago et de son copilote qui entraîna la mort de neuf spectateurs. L’épreuve a été relancée dans sa version historique en 1977, reprenant le parcours d’origine.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.