Wolff : “Cela nous coûtera peut-être le titre”

Le patron de Mercedes Toto Wolff a admis qu’il pourrait regretter un jour sa décision de rétablir les positions entre ses pilotes à la fin du Grand Prix de Hongrie.

Convaincu d’être plus rapide que son équipier, Lewis Hamilton avait demandé à ce que son équipier le laissât passer afin de tenter de doubler la Ferrari de Kimi Räikkönen. En échange, il s’engageait à rendre sa place à Valtteri Bottas s’il ne parvenait à dépasser le pilote Ferrari.

En tenant parole, le Britannique a perdu trois points sur Sebastian Vettel, son rival pour le titre de Champion du monde. Des points qui lui manqueront peut-être pour coiffer sa quatrième couronne :

“Ce serait naïf de dire que je ne regrette pas cette décision, a expliqué Wolff aux journalistes. Si on perd le titre [chez les pilotes] pour deux ou trois points, tout le monde dira que c’est à cause de ce qui s’est passé à Budapest. Et je serai le premier à me blâmer pour cela.

“Cela dit, je suis convaincu qu’en restant fidèles à nos valeurs, nous gagnerons plus de titres. La décision a été très difficile à prendre. Croyez-moi, c’est peut-être la plus difficile que j’aie du prendre depuis cinq ans, car on ne savait pas jusqu’où Max [Verstappen] allait revenir. Je ne suis évidemment pas heureux de cette situation, mais que puis-je dire ?”

Le manager autrichien a précisé sa pensée dans un entretien accordé au site officiel de la Formule 1 :

“Ce sont nos valeurs nous ont permis de gagner six titres mondiaux et qui nous aideront à en remporter encore plus à l’avenir. Certes, elles nous ont privé de trois points et nous coûteront peut-être le titre chez les pilotes – nous en sommes parfaitement conscients. Et si la conséquence [de cette décision], c’est la perte du championnat, eh bien nous devrons l’assumer.”

