Wolff : "Bottas saura offrir une solide résistance à Hamilton"

Toto Wolff pense que Valtteri Bottas saura offrir une belle résistance à Lewis Hamilton chez Mercedes cette année.

Le pilote finlandais a été choisi par Mercedes pour remplacer Nico Rosberg, qui n’a pas souhaité défendre son titre de champion du monde obtenu le mois dernier à Abou Dhabi.

"Lewis est probablement le meilleur pilote de la planète pour le moment", a indiqué le patron de la compétition de Mercedes à la chaîne Sky Sports.

"Il y a tellement de talent en lui, tellement de vitesse, et quand il parvient à réaliser le week-end parfait, il est selon moi pratiquement imbattable."

"Mais Valtteri a tout ce qu’il faut et nous ne l’avons pas encore vu dans une voiture qui est capable de se battre pour le titre. C’est une étape importante, et certains pilotes ont su être à la hauteur et d’autres non. Mais je suis certain que Valtteri saura offrir une solide résistance à Lewis."

