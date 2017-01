Wolff : "Beaucoup d’options pour 2018"

Le responsable de la compétition de Mercedes, Toto Wolff, n'exclut pas de se séparer de Valtteri Bottas à la fin de la saison 2017.

Le pilote finlandais a signé un contrat d’un an, avec une option pour le conserver en faveur de l’équipe championne du monde en titre, suite au départ surprise de Nico Rosberg de la F1 annoncé le mois dernier.

En ne proposant à Bottas qu’un contrat pour une seule saison, Mercedes a souhaité se laisser toutes les options ouvertes pour 2018.

Sebastian Vettel et Fernando Alonso seront notamment libres de quitter respectivement Ferrari et McLaren en fin d’année, et Sergio Pérez et Carlos Sainz ne seront également plus sous contrat.

"Nous espérons que le remplacement de Rosberg par Bottas s’avèrera payant et que la question d’un nouveau pilote ne devra plus être posée", déclare Wolff à Auto Motor und Sport.

"Mais comme vous avez pu le voir avec Nico, la situation de demain peut être différente de celle d’aujourd’hui. Nous verrons comment réagira Bottas face à Lewis [Hamilton], et aussi ce que feront les autres pilotes."

"Et nous surveillerons également de près les performances de nos deux pilotes chez Sauber [Pascal Wehrlein] et Force India [Esteban Ocon]. Beaucoup d’options s'offrent donc à nous pour 2018."

