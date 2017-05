Williams retombe dans ses travers monégasques

Généralement peu à leur avantage en qualifications sur le circuit de Monaco, les Williams ne sont une fois de plus pas parvenues à s’extraire des profondeurs du classement.

Felipe Massa a certes atteint la Q2 mais est crédité d’un décevant quinzième chrono.

Ce n’est guère mieux pour son jeune équipier Lance Stroll qui n’est que dix-huitième après avoir rencontré une fuite hydraulique en Q1.

"Nous avons de nouveau connu une séance difficile à Monaco, explique Massa. Un quinzième temps ne peut pas nous satisfaire. C’est dommage que nous ayons encore des difficultés avec une nouvelle voiture et un nouveau règlement. Nous sommes déçus de partir dans le ventre mou du peloton. Mais tout peut arriver sur ce circuit et j’espère que la chance me sourira quelque peu demain."

"J’ai rencontré une fuite hydraulique à la fin de la Q1 et j’ai dû m’arrêter plus tôt, enchaîne Stroll. Malgré ce contre-temps, j’adore piloter à Monaco. C’est une piste très difficile mais géniale parce qu’elle demeure très spéciale. Si j’avais couvrir un autre tour, je suis certain que je serais passé en Q2. Je suis très déçu de ne pas y être parvenu."

"Nous ne sommes pas les meilleurs ici et Monaco ne nous convient pas. Mais j’espère que nous pourrons réaliser une bonne prestation demain.", conclut le Québecois.

