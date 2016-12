Williams rend hommage à Symonds

Claire Williams a rendu hommage à Pat Symonds, qui quittera son poste de directeur technique à la fin de cette année.

A 63 ans, l’ingénieur britannique, figure bien connue du paddock, entend prendre une retraite bien méritée.

"Pat a été un atout énorme pour cette équipe au cours des trois dernières années", déclare la fille de Sir Frank Williams, le cofondateur de l’écurie éponyme.

"Le recrutement de Pat fin 2013 a marqué chez Williams le début d’une importante restructuration technique, et il a joué un rôle prépondérant pour faire de Williams l’écurie qu’elle est aujourd’hui, à savoir une équipe de course bien plus compétitive qu’il y a trois ans."

"Je tiens à le remercier pour tout son travail et son engagement durant cette période. Nous nous tournons désormais vers le futur et nous apporterons plus de précisions sur le leadership technique de notre équipe en temps utile."

Depuis le recrutement de Symonds vers la fin de la saison 2013, Williams est parvenue à décrocher 14 podiums avec Valtteri Bottas et Felipe Massa. Le successeur de Symonds à Grove pourrait être Paddy Lowe, l’actuel directeur exécutif et technique de l’écurie Mercedes.

