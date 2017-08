Williams pas opposé à un retour de Di Resta

Après le rocambolesque remplacement au pied levé de Felipe Massa par Paul di Resta le week-end dernier en Hongrie, le directeur technique du team Williams Paddy Lowe n'exclut pas un retour en F1 du pilote écossais.

Malgré le fait qu'il n'avait pas la moindre expérience des F1 de la génération hybride et aucun kilomètre parcouru dans une monoplace de Grand Prix depuis deux ans, di Resta n'a pas été ridicule en se qualifiant à sept dixièmes de son équipier Lance Stroll au terme de la seule séance Q1 pendant laquelle il n'a parcouru qu'une douzaine de tours.

En course, le réserviste a été moins performant mais n'a pas commis d'erreur en naviguant à l'arrière du peloton. Ce faisant, il a démontré qu'il était encore capable d'assurer un intérim et plus si affinités.

"J'ai été prudent car je ne voulais pas être impliqué dans le moindre incident, explique-t-il. Sans une fuite d'huile, j'aurais terminé la course et je n'étais pas insatisfait de ma position étant donné le peu de roulage effectué. Il est clair que si une autre opportunité se présentait, je la saisirais des deux mains. Je cours en DTM pour Mercedes, mais la F1 reste le sommet et avoir l'occasion de revenir m'enchanterait."

"Il a soigné sa réputation ce week-end, estime pour sa part Lowe. Nous sommes ouverts pour la suite, y compris pour un volant de titulaire en 2018 dans la mesure où nous n'avons pas encore pris de décision. Paul fait partie intégrante du team tout en pilotant également pour Mercedes. J'ai d'ailleurs noté que Toto Wolff a déclaré qu'il penserait également à lui en cas d'indisponibilité d'un de ses titulaires."

