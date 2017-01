Williams officialise le retour de Massa en F1

Williams a annoncé ce lundi le retour de Felipe Massa en Formule 1 pour la saison 2017.

Le pilote brésilien, qui avait pris sa retraite de la F1 à la fin de la saison dernière, remplacera son ancien équipier Valtteri Bottas, parti chez Mercedes.

L’accord passé entre Williams et Massa ne porte que sur cette saison 2017.

"Tout d’abord, je suis ravi d’avoir reçu l’opportunité de revenir chez Williams", se félicite Massa.

"Valtteri s'est vu offrir une proposition qu'il ne pouvait pas refuser, étant donné ce qui s'est passé cet hiver, et je lui souhaite tout le meilleur chez Mercedes."

"En retour, Williams m'a proposé de les aider pour cette saison 2017 de Formule 1, et je pense que c’était la bonne chose à faire. Je n’ai absolument pas perdu mon enthousiasme pour la course automobile et je suis extrêmement motivé à l’idée de piloter la FW40 !"

"J’ai également hâte de commencer à travailler avec mon nouvel équipier, Lance [Stroll]. Je le connais depuis plusieurs années et j’ai vu son talent éclore durant cette période, donc je suis curieux de voir ce que nous pourrons réaliser ensemble."

