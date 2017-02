Williams : "Nous devons impérativement progresser"

Claire Williams, la team principal de Williams Racing, est revenue cette semaine sur les objectifs de l'écurie de Grove et l'impératif de progresser dans la hiérarchie en 2017.

Après être monté sur la troisième marche des constructeurs à deux reprises en 2014 et 2015, Williams n'est pas parvenue à tenir le rythme la saison passée en terminant à la cinquième place, devancée pour la première fois par Force India.

Une saison en demi-teinte - un seul podium à l'actif de Bottas à Montréal - qui appartient déjà au passé pour Claire Williams.

"Il n'y a pas de secret, pour provoquer le changement, il faut travailler, a-t-elle déclaré sur les ondes de BBC Radio 5 Live. Nous avons beaucoup oeuvré ces derniers mois en terme de restructuration. Bien qu'il soit encore trop tôt pour dire où nous sommes réellement, nous devons impérativement progresser de la cinquième place au championnat."

La fille de Sir Frank s'est à nouveau félicitée du retour de Felipe Massa, sorti de sa retraite suite au départ de Valtteri Bottas chez Mercedes (comme promis), dont l'expérience sera un atout non-négligeable.

"Je pense que cette saison s'annonce très intéressante à plus d'un titre, ajoute-t-elle. Pas seulement avec la nouvelle réglementation, qui peut redistribuer pas mal de cartes dans le peloton, mais aussi du point de vue de l'expérience. Et avoir Felipe dans le cockpit nous sera forcément précieux au fur et à mesure de notre progression", conclut la patronne.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.