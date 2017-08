Williams déterminée à battre Force India

Williams entend toujours ravir la quatrième place du championnat des constructeurs à Force India, affirme son directeur technique Paddy Lowe.

Malgré une certaine inconstance dans les résultats, l'ingénieur britannique est confiant que l'écurie de Grove a les ressources nécessaires pour combler le déficit de 60 points sur son adversaire en deuxième partie de saison.

"Nous ne renoncerons pas à la quatrième place", insiste Lowe.

"J'ai insisté auprès des gars de l'équipe qu'un week-end comme la Hongrie doit nous motiver à rendre notre voiture plus rapide, poursuit-il. Cela résume bien l'état esprit actuel. Nous avons encore beaucoup de travail à abattre et devons faire mieux encore."

"Je pense que nous pouvons être très compétitifs sur certains tracés à venir, ajoute-t-il. L'objectif sera plus que jamais de traduire une meilleure exploitation de la performance en points, ce que nous n'avons pas suffisamment réussi à faire jusqu'ici."

Williams a profité des deux journées d'essais cette semaine à Budapest pour tester de nouvelles spécifications dans l'espoir de corriger les lacunes de la FW40, qui pêche toujours sur les circuits nécessitant un appui aérodynamique élevé.

"La feuille de route est claire, explique Lowe. Nous ne sommes pas encore au niveau sur les circuits à gros appuis."

"On parle ici de Monaco, Budapest et Singapour. Mais je ne suis pas du genre à renoncer à l'avance et nous verrons quoi améliorer en vue de Singapour", conclut-il.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.