Williams conclut en beauté

Williams a mieux conclu son week-end spadois qu'elle ne l'avait commencé avec Felipe Massa épinglant la huitième place et Lance Stroll échouant à la porte des points, ce dimanche à Spa-Francorchamps.

Au terme des 44 tours du Grand Prix de Belgique, le Brésilien est parvenu à faire oublier un vendredi tronqué par sa sortie de piste dans le S des Combes et la pénalité de cinq places sur la grille écopée le samedi matin pour non-respect des drapeaux jaunes.

"On peut être satisfait de ce résultat, c'est presque comme une victoire, confie-t-il. Le départ a été idéal, le rythme était bon comparé à la journée d'hier et on est parvenu à garder pas mal de voitures derrière à l'arrivée."

"Je suis conscient qu'une huitième place n'est pas le résultat rêvé mais après tous les ennuis depuis le début du week-end, réussir une course comme celle-là a un vrai parfum de victoire pour moi !"

S'il termine à la porte des points, Lance Stroll n'en demeure pas moins satisfait au terme de son premier week-end de Grand Prix sur un tracé belge qu'il n'apprécie pourtant pas particulièrement.

"On a clairement fait un pas en avant par rapport à samedi mais c'est dommage de manquer les points de peu, déclare le Canadien.

"La fin de course a été compliquée, admet-il. J'ai endommagé une partie de mon aileron avant en voulant doubler la Haas de Magnussen à la relance. Après cela, j'ai dû m'accrocher pour rallier l'arrivée, sans cela j'aurais pu aller attaquer Sainz pour les points."

"Ca a été une belle course avec beaucoup de rebondissements, j'ai pris beaucoup de plaisir", conclut-il.

Au classement des constructeurs, Williams conserve la cinquième place avec 45 points, cinq de mieux que la Scuderia Toro Rosso qui n'a marqué qu'une seule unité à Spa de l'oeuvre de Carlos Sainz Jr.

