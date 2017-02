Williams a tenu sa promesse envers Bottas

Claire Williams a révélé cette semaine quelques dessous de l'accord passé avec Mercedes AMG pour le transfert de Valtteri Bottas en remplacement de Nico Rosberg.

Si l'aspect financier a logiquement pesé dans les négociations - comme une ristourne intéressante sur la facture moteur, l'écurie de Grove se devait également d'honorer une promesse de longue date faite à son titulaire finlandais.

"Valtteri a joué un rôle très important pour Williams, a confié la team principal adjointe. Il a toujours montré beaucoup d'abnégation et de passion, le genre de chose que vous attendez d'un pilote doué qui veut disposer de la meilleur voiture pour gagner."

"Sachant cela, pourquoi donc forcer votre pilote à piloter une voiture qui ne lui donne pas ce qu'il attend ? Cela n'est pas la bonne méthode", explique-t-elle.

Courant 2015, la Scuderia Ferrari avait déjà songé à Bottas pour succéder à Kimi Raïkkönen la saison suivante, une offre que Williams avait tout bonnement refusée.

Fin 2016, et au vu de l'intérêt croissant manifesté cette fois-ci par Mercedes, il devenait vite évident que le Finlandais ne passerait plus à côté d'une pareille opportunité.

"A une occasion, lorsque Ferrari nous a approchés, nous avons mis notre veto, rappelle Claire Williams. Depuis, j'avais promis à Valtteri qu'en cas de nouvelle occasion, je ne me mettrais plus en travers de son chemin. Et je suis du genre à tenir mes promesses."

"Valtteri a aujourd'hui une chance fantastique entre les mains. Ca sera intéressant de voir comment il évoluera cette saison", conclut la fille de Sir Frank.

