Wehrlein, plan B de Force India ?

Même si les chances sont grandes de voir Sergio Pérez confirmé par Force India pour 2018, peut-être même dès la semaine prochaine à Spa, l'écurie anglo-indienne reste attentive à l'évolution du marché des transferts. Certaines rumeurs ont d'ailleurs fait état de l'intérêt du Renault Sport F1 Team pour Esteban Ocon en vue de la saison à venir, malgré la candidature inattendue de Robert Kubica faisant suite à son impressionnant test de Budapest.

Ocon est sous contrat avec Mercedes, comme chacun sait, et dans le cas très improbable où il serait libéré l'an prochain pour courir chez Renault, l'occasion se présenterait pour Toto Wolff, le patron de Mercedes Motorsport, de placer son autre protégé Pascal Wehrlein dans la monoplace rose. Le pilote allemand est en sursis chez Sauber depuis le rapprochement de l'écurie suisse avec Ferrari et les jeunes espoirs de la FDA (Ferrari Driver Academy), Charles Leclerc et Antonio Giovinazzi.

"Nous faisons en sorte d'avoir un plan B si pour une raison quelconque nous ne signons pas Checo, confirme Otmar Szafnauer, le COO de Force India. Je ne pense sincèrement pas que nous devrons regarder ailleurs, mais si c'est le cas nous examinerons les pilotes disponibles, y compris Wehrlein."

On se souvient pourtant que lors des tests pour jeunes pilotes à Spielberg au printemps 2015 Esteban Ocon avait été préféré à Pascal Wehrlein par les ingénieurs du team Force India, ce qui a justifié sa promotion l'hiver dernier après la demi-saison passée chez Manor où les deux pilotes étaient équipiers. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que le Français a parfaitement saisi l'opportunité, au contraire de son rival allemand.

