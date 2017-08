Wehrlein : "Mercedes doit revoir sa politique des jeunes"

Alors que l'accord entre Sauber et Ferrari devrait permettre aux protégés de la Ferrari Driver Academy Charles Leclerc et Antonio Giovinazzi de faire leurs débuts en F1 la saison prochaine, Pascal Wehrlein s'interroge sur son avenir et sur l'approche de Mercedes quant à son programme des jeunes pilotes.

L'annonce de l'arrêt de l'engagement du constructeur allemand en DTM à la fin de la saison 2018 va contraindre la marque à l'étoile à réévaluer sa politique de formation des espoirs recrutés dans les formules de promotion. Après avoir brillé en F3, Wehrlein avait couru pour Mercedes en DTM en décrochant le titre en 2015 avant d'être placé en F1 chez Manor l'année suivante.

"C'est grâce à Mercedes que je peux courir en F1, analyse-t-il. Le DTM n'est pas la voie normale pour parvenir en Grand Prix, ce serait plutôt la traditionnelle filière F4-F3-F2 qui doit mener à la F1. Dans mon cas, je ne disposais pas du budget pour courir en GP2 à l'époque et l'opportunité du DTM s'est présentée."

"Je savais que si je faisais du bon boulot, Toto Wolff m'aiderait à trouver un volant en F1 et c'est ce qui s'est passé, rappelle Pascal. Mais comme le programme DTM va bientôt s'arrêter, je ne sais pas ce qui va advenir des autres jeunes courant pour Mercedes, comme Lucas Auer (récemment vu en essais chez Force India, ndlr) ou George Russell (également en piste à Budapest sur la W08). Pour ma part, je dois trouver une nouvelle équipe pour 2018 et l'approche de Mercedes va sans doute évoluer pour que nous ne restions pas sur la touche."

