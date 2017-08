Wehrlein en sursis chez Sauber ?

Le futur de Pascal Wehrlein chez Sauber a récemment pris une tournure plus qu'incertaine après l'annonce de la prolongation du partenariat entre l'écurie suisse et Ferrari.

Pressenti pour utiliser les services de Honda à partir de 2018, le Sauber F1 Team a annoncé la semaine passée avoir rompu les discussions avec le motoriste nippon, préférant prolonger son contrat-moteur avec la Scuderia.

Cette décision, si elle fait les affaires d'Hinwill qui disposera dorénavant de blocs en cours d'année (et non plus ceux datant de la saison précédente), jette un voile d'incertitude sur l'avenir de Wehrlein.

Bien que protégé de Mercedes, le jeune Allemand ne jouit pas du même statut que son équipier Marcus Ericsson dont les liens avec le nouveaux propriétaires - suédois - du team jouent en faveur d'une prolongation de contrat.

"J'ai marqué cinq points, c'est-à-dire tous ceux de l'écurie depuis le début de saison", a confié Wehrlein au journal allemand Bild.

"Et j'ai battu mon équipier à huit reprises contre une. Que puis-je faire de plus ?", déplorait-il.

Alors que les noms de Charles Leclerc ou d'Antonio Giovinazzi, tous deux couvés par le Cheval Cabré, seraient pressentis pour le remplacer, le champion DTM 2015 pourrait trouver refuge chez Force India, un partenaire de longue date de Mercedes.

Tout dépendra du jeu des transferts et de l'éventualité qu'Esteban Ocon rejoigne le Renault F1 Team et à la conditions que Mercedes accepte de libérer son protégé qui ne cesse d'impressionner cette saison au volant de la VJM10.

