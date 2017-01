Wehrlein déclare forfait

Après le spectaculaire accident dont il a été victime hier soir à Miami, Pascal Wehrlein est contraint de déclarer forfait dans la Coupe des Nations qui oppose les concurrents par équipe de deux dans le cadre de la Race Of Champions.

Sebastian Vettel devrait se retrouver seul à défendre les couleurs de l'Allemagne.

Ce sont les médecins qui ont recommandé à Wehrlein de ne pas courir aujourd'hui après les contusions dont il a souffert dans sa cabriole.

"Je suis désolé de devoir déclarer forfait pour la Coupe des Nations, regrette Pascal. J'aurais bien aimé y participer et je me sens en bonne forme, mais l'équipe médicale m'a conseillé de prendre un peu de repos et je vais bien sûr suivre leur avis."

"C'est une décision sage pour éviter de prendre des risques, car ma véritable priorité est évidemment la saison de Formule 1 à venir, poursuit-il. Je suis désolé de manquer l'action en piste ce soir et je souhaite à Sebastian Vettel et aux autres concurrents de faire le spectacle en s'amusant."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter