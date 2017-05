Wehrlein "comblé" par sa 8ème place

Pascal Wehrlein a créé la surprise en offrant à Sauber ses premiers points de la saison ce dimanche en Espagne.

L’ex-pilote Manor a profité de la stratégie à un seul arrêt établie par son écurie pour voir l’arrivée au septième rang.

Il était finalement classé huitième après avoir écopé d’une pénalité de cinq secondes pour ne pas avoir su se maintenir sur la droite du bollard à l’entrée de la pitlane.

"Je suis comblé par ce résultat, exulte Wehrlein. Je ne pourrais pas être plus heureux. La course fut fantastique. La stratégie que nous avions mise en place a fonctionné parfaitement."

"A la fin de la course, Sainz m’a mis beaucoup de pression, poursuit l’Allemand. J’ai eu beaucoup de mal à le garder derrière moi. Vu que j’ai écopé d’une pénalité de cinq secondes, j’ai entamé chaque tour comme si j’étais en qualifications pour tenter de creuser l’écart avec Carlos."

"Il faut rappeler que j’ai manqué les deux premières courses de la saison et que j’ai très peu roulé cet hiver suite à mon accident à la Race of Champions. Je manque de roulage et ma préparation n’est pas parfaite. Mais aujourd’hui, je peux dire que je rattrape mon retard."

