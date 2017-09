Un week-end à oublier pour Grosjean

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas pour Romain Grosjean. Après avoir fini à une jolie septième place il y a sept jours à Spa-Francorchamps en Belgique, le Français n’a jamais été dans le coup ce week-end à Monza.

Victime d’une sortie de piste en Q1 hier sur le circuit italien, le pilote Haas, qui s’élançait bon dernier sur la grille de départ, n’a pu assurer qu’une lointaine 15ème place ce dimanche en Italie.

"L’aileron avant a été endommagé dès le premier virage du premier tour de course, ce qui a énormément compromis ma course", explique Grosjean.

"C’est dommage, car notre rythme de course n’était pas si mal, Kevin [Magnussen] termine onzième. C’est malgré tout un week-end à oublier pour moi et l'équipe. On essayera de faire mieux dans deux semaines à Singapour."

