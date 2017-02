Weber redoute une F1 "à l'Américaine"

Willi Weber, l’homme qui a amené un certain Michael Schumacher jusqu'en F1, ne voit pas d’un très bon œil l’arrivée de Liberty Media à la tête de la discipline.

L’ex-manager du Kaiser, aujourd’hui âgé de 74 ans, a exprimé ses craintes de voir à terme le sport « s'américaniser » au détriment des valeurs qui l’ont forgé.

"Les Américains ont tendance à transformer en cirque tous les sports qu’il touchent", déplore-t-il dans les colonnes de Sport Bild.

"Maintenant, les voilà qui veulent faire de chaque course un énorme événement, inviter des acteurs célèbres et laisser les spectateurs être plus proches de l’action qu’à l’époque de Bernie (Ecclestone)."

"Mais les Américains ne se battront jamais pour un ticket d’entrée à un Grand Prix, ajoute-t-il. Et l’image de la F1 pourrait en souffrir."

"J’ai le sentiment que ces nouveaux propriétaires ne vibrent pas pour la course mais uniquement pour le show, conclut Weber, amer.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.