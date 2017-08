Webber se paie Verstappen… et Renault !

Mark Webber n’est pas tendre envers Max Verstappen, lui reprochant un nombre beaucoup trop important d’erreurs cette saison.

Le pilote néerlandais s’était notamment fait remarquer lors du dernier Grand Prix lorsqu’il était allé jusqu’au contact avec son équipier Daniel Ricciardo dès le premier tour de course, ce qui avait contraint le compatriote de Webber à l’abandon.

"Daniel et Max ont bien piloté jusqu’ici cette année, mais Max a probablement été un peu plus brouillon dans la préparation de ses courses", déclare Webber, dans des propos rapportés par le site Pitpass.com.

"Il est plusieurs fois parti à la faute le vendredi et le samedi, mettant ses mécaniciens sous pression pour réparer sa voiture dans les temps. J’aimerais le voir un peu plus sur la piste qu’en dehors durant la seconde moitié du championnat."

"A l’inverse, Daniel est extrêmement solide les dimanches après-midis. Il s’agit du pilote le plus fiable du plateau. Chaque week-end de Grand Prix, l’équipe sait qu’elle pourra compter sur lui."

Webber égratigne également quelque peu Renault, qui motorise Red Bull Racing. Le retraité des Grands Prix reproche au Losange un manque de progrès avec la spécification 2017 de son groupe propulseur.

"Nous attendions tous énormément de la Red Bull cette année, mais nous avons été déçus dès le début. Ils avaient beaucoup de retard à rattraper en début de saison", estime-t-il.

"Avec Renault, ils ne sont malheureusement pas aidés, et cela fait maintenant cinq ans que ça dure ! Pour combler son déficit moteur et pouvoir jouer la victoire à la régulière, Red Bull doit sans doute concevoir un châssis plus rapide d’une seconde au tour que tous les autres châssis du plateau."

