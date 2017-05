Webber : "Fernando m'a demandé de courir Indy 500"

Mark Webber aurait pu prendre part aux 500 Miles d'Indianapolis 2017 aux côtés de Fernando Alonso.

Interrogé par le site Crash.net, l'Australien a révélé que l'Espagnol lui a fait cette alléchante proposition durant le mois de novembre 2016 mais qu'il a préféré décliner l'invitation.

"Oui, Fernando m'a demandé de participer à Indy 500 avec lui mais je n'étais pas intéressé, révèle-t-il. J'ai énormément de respect pour ces pilotes comme Rick Mears, Mario (Andretti) et Al Unser, ce sont un peu mes héros. Mais c'est quelque chose que je ne voulais pas faire."

Si une tentative sur le célèbre Brickyard ne semble pas à l'ordre du jour, Webber admet tout de même qu'il serait de taille à relever le défi.

"Je pense que je me débrouillerais bien sur ovales, commente-t-il. Rocky, qui était le mécanicien de Sebastian (Vettel) chez Red Bull, me disait sans cesse que je serais bon dans ce genre de course."

"Il avait travaillé avec Bourdais chez Newman/Haas mais, déjà à l'époque, ça ne m'intéressais pas plus que cela", ajoute-t-il.

Après douze saisons et neuf victoire en F1, Webber a connu une seconde carrière à succès au sein du WEC, le championnat du monde d'Endurance, qu'il a remporté en 2015 sous les couleurs de Porsche, non sans être passé proche de la victoire aux 24 Heures du Mans.

"Bien sûr que j'aurais aimé gagner Le Mans, admet l'Aussie Grit. J'étais très proche d'y arriver. J'ai mené chaque année, ma pointe de vitesse était bonne mais les astres n'ont pas joué en notre faveur", conclut-il.

