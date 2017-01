Webber décoré par son pays

Mark Webber a reçu une décoration de la part de son pays natal, l’Australie, à l’occasion de la fête nationale qui a lieu tous les 26 janvier.

L’ex-pilote de F1 a été fait Officier de l’ordre d’Australie, soit la troisième distinction d’honneur et de chevalerie la plus élevée au Down Under.

Il a ainsi été récompensé pour l’ensemble de son parcours sportif et pour avoir été un excellent ambassadeur de son pays à travers le monde.

"J’ai eu la chance de grandir dans un pays merveilleux. Avoir eu l’opportunité de porter les couleurs du drapeau australien sur mon casque est quelque chose qui me rend extrêmement fier.", a commenté Mark sur son compte officiel Twitter.

Webber a couru en Formule 1 entre 2002 et 2013, pilotant pour Minardi, Jaguar, Williams et Red Bull. Son palmarès comporte trois troisièmes places en championnat du monde et neuf victoires. Il s’est ensuite reconverti en WEC où il a intégré le programme LMP1 de Porsche et offert à la marque allemande le titre en 2015. Ayant annoncé sa retraite sportive en fin de saison dernière, il occupe désormais un rôle d'ambassadeur pour la firme de Stuttgart.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter