Villeneuve : "Vettel doit se méfier de lui-même"

Le plus grand rival de Sebastian Vettel cette saison pourrait bien ne pas être Lewis Hamilton mais lui-même.

C'est l'avis partagé par Jacques Villeneuve qui suggère que le pilote allemand devra se méfier de ses propres réactions dans son duel pour le titre face à la Mercedes du Britannique.

Depuis qu'il a mis le pied en Formule 1, Vettel a toujours fait montre d'une grande détermination sur la piste comme en-dehors. Une volonté de vaincre qu'il lui a valu d'être sacré à quatre reprises mais a également révélé une facette plus sombre de sa personnalité.

L'accrochage de Bakou, où l'Allemand, surpris par un freinage d'Hamilton derrière la safety-car, embouti volontairement la Mercedes du Britannique en signe de protestation, est encore dans toutes les mémoires et trahi une fois de plus un caractère bouillant et parfois incontrôlable quand les choses ne tournent pas à son avantage.

Si Vettel n'en est pas à son coup d'essai, Villeneuve lui conseille dès lors de ne pas se détourner de son objectif au risque qu'il lui glisse entre les doigts.

"Quand il est dans la voiture, il fait abstraction de tout le reste, déclare le champion du monde 1996. Et ça n'est pas sans conséquences."

"Il a toujours été fortement concentré sur ce qu'il fait, peut-être un peu trop", prévient-il. S'il y a un risque pour Vettel, ce n'est pas de répéter un incident comme celui de Bakou mais de s'exténuer à vouloir en faire trop."

"Cela reste tout de même très difficile de maintenir un tel niveau de concentration sur toute une saison, surtout quand elle est aussi longue", conclut-il.

