Villeneuve : "Vettel sera avantagé en début de saison"

Jacques Villeneuve pense que le changement de réglementation technique devrait plutôt bien convenir à Sebastian Vettel cette saison.

D’autant plus que le quadruple champion du monde de Formule 1 est le pilote qui a abattu le plus de kilomètres pour Pirelli l’année passée, contribuant directement à développer les nouveaux pneumatiques qui seront utilisés par tous les pilotes cette année.

"Le style de pilotage de Sebastian devrait parfaitement convenir aux nouvelles voitures", juge Villeneuve dans des propos rapportés par Sport Bild.

"Et ce n’est pas tout. Seb est également le pilote qui a parcouru le plus de kilomètres avec les nouveaux pneus, et de très loin ! Cela lui confèrera un net avantage, surtout en début de saison."

La nouvelle monoplace de Formule 1 que pilotera Vettel cette année, et qui devrait s'appeler Ferrari SF70-H, sera révélée ce vendredi à 10 heures.

