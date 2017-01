Villeneuve : "Stroll est rapide et talentueux"

Plus les semaines passent et plus les propos de Jacques Villeneuve envers son compatriote Lance Stroll sont de plus en plus élogieux.

Le champion du monde 1997 décrit désormais le rookie canadien comme étant un "jeune pilote super rapide et très talentueux".

Après avoir remporté haut-la-main en F3 européenne, Stroll fera cette saison ses grands débuts en Formule 1 au sein de l’écurie Williams.

"Lance est un jeune pilote super rapide et très talentueux, reconnait Villeneuve. J’ai été très impressionné par son attitude à chaque fois que j’ai eu la chance de le rencontrer sur un circuit l’an dernier. Quand je lui ai parlé, il semblait avoir les bonnes dispositions mentales pour atteindre ses objectifs. Je suis désormais tout à fait optimiste quant à son potentiel."

"En étant titularisé en F1 à l’âge de 18 ans, il devra prouver son potentiel, et il en est conscient, ajoute le Québecois. Il a l’étiquette d’un pilote payant et c’est hélas un jugement qui est fait par pas mal de personnes : si vous avez de l’argent, vous n’avez pas de talent. Ce qui est faux. Ces deux facteurs ne sont pas liés. L’argent vous donne une opportunité d’accéder à la F1. Mais pour y rester, vous devez montrer de quoi vous êtes fait."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.