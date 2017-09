Villeneuve se paie sèchement Kvyat et Sainz !

Jacques Villeneuve déclare qu’il ne serait pas surpris si Toro Rosso abordait la saison 2018 de Formule 1 avec une paire de pilotes totalement inédite.

Carlos Sainz pourrait rejoindre Renault selon le résultat des négociations en cours entre McLaren, Honda, Renault et Red Bull, tandis que Daniil Kvyat attend toujours de savoir s’il sera reconduit pour une année de plus.

"Kvyat ne s’est pas adapté chez Red bull. Donc, il s’est fait redescendre. Quand il est redescendu, ça lui a mis une claque mais il ne s’est pas relevé", lance Villeneuve dans une interview accordée au site F1nal-lap.be.

"Il n’est toujours pas au niveau de Sainz et, en plus, il ne fait que des bêtises. Il perd des points sur son permis, et il se dit 'on verra ça demain' et il continue comme avant."

"C’est un peu comme un gamin à l’école : on lui donne une punition et la semaine d’après il reprend la même punition et encore la même la semaine suivante…"

"Il ne s’améliore pas, il n’est pas meilleur qu’il l’était lors de ses premières courses chez Toro Rosso, il est au même niveau. Il ne se remet jamais en question. Il pense qu’il n’a rien à changer. Peut-être qu’il est autocritique, mais alors il cache bien, c’est pas du tout ce qu’il montre."

L’ancien champion du monde de Formule 1, aujourd’hui consultant pour Canal+ sur les Grands Prix, n’est également pas très impressionné par Sainz.

"Du côté de Sainz, c’est la même chose. Il continue à mettre des coups de roues en ligne droite, c’est le même pilote que c’était il y a trois ou quatre ans", juge Villeneuve.

"En plus, il va cracher sur Toro Rosso : 'ah, la voiture n’est pas bonne…. Ah, je ne veux pas être dans cette équipe…'. Je ne serais pas surpris si ces deux-là ne continuent pas trop longtemps dans la F1."

"Il y a Gasly qui arrive, il va prendre la place d’un des deux pilotes. La chance que Kvyat a, c’est que Red Bull a besoin d’un russe. Mais clairement, cette année, il ne mérite pas sa place. Ils l’ont gardé pour ses origines. C’est purement politique et médiatique. Quand tu regardes son début de saison, il n’y a aucune amélioration."

