Villeneuve : "Je ne suis pas un 'has been', pas encore..."

Contrairement à d'autres pilotes de sa génération, comme David Coulthard et Mark Webber, Jacques Villeneuve ne se considère pas encore comme retraité de la course. Même si son principal job consiste à commenter les Grands Prix pour Canal +, le Canadien court encore épisodiquement.

Ce week-end à Monza, le Champion du monde 1997 reprendra d'ailleurs du service au volant d'une des F1 biplaces que Paul Stoddart aligne pour les invités de l'opération "F1 Experiences" mise en place par Liberty Media cette saison. Il a déjà emmené une de ses collègues de Sky Sports Italia à bord lors de la journée d'hier (voir photo ci-dessus).

"J'ai accepté parce que c'est Monza, confesse Jacques. C'est le temple de la vitesse, un circuit que j'ai toujours adoré et qui est tellement riche en tradition. La biplace est propulsée par un moteur V10 de 880 chevaux, donc les sensations sont là. On ne perd pas l'art du pilotage : arrive le premier virage et on sait ce qu'on a à faire..."

"On m'a aussi demandé de faire les interviews sur le podium, révèle le Québécois. Mais j'ai refusé car je me sens toujours pilote, pas encore un 'has been'... Or quand on vous propose cela, il y a un côté honorifique, on vous considère comme un ancien. Donc je laisse ça à d'autres !"

